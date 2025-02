Sanremo 2025, caos Jovanotti: signora tenta di bloccarlo e baciarlo

(Adnkronos) -

Jovanotti ha infiammato il Teatro Ariston con uno show travolgente. Il suo ingresso sulle note de 'L'ombelico del mondo', ha trovato alcuni intoppi durante il percorso: dopo un piccolo inciampo sui gradini del teatro, una signora ha tentato di bloccarlo e baciarlo.

È diventato virale sui social il video dell'ingresso di Jovanotti al Teatro Ariston in cui una signora ha tentato di bloccarlo per poterlo stringere e dimostrare tutto il suo affetto: "La signora che cerca di limonare Jovanotti la cosa più interessante e divertente della serata", ha scherzato un utente su X. La signora, che non voleva lasciar andare Jovanotti, si è avvicinata al microfono e ha urlato più volte: "Ti amo, ti amo" mentre lo abbracciava.

Accompagnato dalla Rockin'1000 - The Biggest Rock Band on Earth, un supergruppo di musicisti provenienti da tutto il mondo, Jovanotti ha fatto ballare tutta la platea del Festival di Sanremo 2025. Ha continuato con 'Il più grande spettacolo dopo il Big Bang' e un medley di 'I love you baby', 'Fuori onda' e 'A te'. Un momento di dolcezza si è creato quando, entrando, ha baciato la figlia Teresa sulla fronte.