Anche nel 2025 Radio Piemonte Sound al Festival di Sanremo

Anche quest’anno Radio Piemonte Sound sarà presente al Festival di Sanremo “trasferendosi” nella Città dei Fiori per una lunga diretta che avrà inizio martedì 11 febbraio e proseguirà fino a sabato 15 febbraio per seguire la gara canora più importante d’Italia, con tutte le sue vicende e sviluppi giorno per giorno.

Numerosi saranno i collegamenti radiofonici giornalieri con Luisella Mellino dalla Sala Stampa, per notizie, indiscrezioni, curiosità, commenti e ovviamente le parole dei protagonisti dell’edizione 2025 e di tutti coloro che vivono il Festival in prima persona. Radio Piemonte Sound è tra le emittenti che comporranno la speciale giuria delle radio.

E per portare il pubblico ancora di più nel cuore della manifestazione, Radio Piemonte Sound, che da sempre è in prima linea nella città dei fiori pubblicherà in tempo reale, sulle sue pagine Facebook, Instagram, X e Youtube foto e video catturati “on the road” e durante le conferenze stampa dei protagonisti e degli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston. In sostanza racconteremo l’atmosfera del festival in ogni sua sfumatura

Si partirà con i primi collegamenti di Martedì 11 febbraio, in diretta sulle frequenze FM 101.400 per Radio Piemonte Sound e 88.400 per Amica Radio Piemonte Sound 2, ma anche in digital radio grazie alla tecnologia DAB+ (che copre Cuneese, Canavese, Torino e Ivrea) e in streaming su www.radiopiemontesound.it. L'app ufficiale di Radio Piemonte Sound è scaricabile gratuitamente dallo store del proprio smartphone.