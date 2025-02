Costigliole Saluzzo: volontari e Comune uniti per la manutenzione dei sentieri per mountain bike

Continua la preziosa collaborazione tra il Comune di Costigliole Saluzzo e i volontari del territorio per la manutenzione e il miglioramento dei sentieri dedicati alla mountain bike nel comprensorio del Monte Pagliano.

Un impegno costante che si traduce in un beneficio per sportivi, escursionisti e per l’intera comunità locale.

Il comprensorio del Monte Pagliano si estende tra i comuni di Busca, Costigliole Saluzzo e Rossana, e negli ultimi anni è stato sempre più apprezzato dagli appassionati della mountain bike.

I suoi percorsi offrono un'esperienza immersiva tra strade sterrate, boschi e sentieri panoramici, in un ambiente naturale suggestivo e ricco di storia.

Oltre alla pratica sportiva, l'area permette di scoprire antiche borgate abbandonate, chiesette settecentesche e centri storici di grande fascino, offrendo così un mix unico di natura, cultura e avventura.

Le salite e le discese presenti nel comprensorio sono numerose e variegate, con tracciati che hanno assunto nomi particolari come Low Viso e Super Pajan, assegnati direttamente dai bikers che frequentano la zona. La peculiarità di questi percorsi è il loro sviluppo lungo antichi sentieri storici, garantendo un utilizzo rispettoso del territorio e della sua tradizione.

Durante la stagione invernale, i volontari hanno lavorato con dedizione per mantenere in ordine i percorsi. Le operazioni di manutenzione hanno incluso la soffiatura e la pulizia dei sentieri, piccoli interventi di ripristino e la sistemazione della segnaletica, fornita dall’amministrazione comunale.

Un'attività fondamentale per garantire la sicurezza e la fruibilità dei percorsi, rendendoli sempre più accessibili e accoglienti per gli appassionati.

L’impegno congiunto di Comune e volontari testimonia l’importanza di una gestione sostenibile del territorio, capace di valorizzare le sue bellezze naturali senza comprometterne l’equilibrio. Un lavoro che non solo incentiva la pratica sportiva, ma contribuisce anche a far conoscere e apprezzare le ricchezze storiche e paesaggistiche della zona.

Con l'arrivo della bella stagione, il Monte Pagliano si prepara ad accogliere un numero sempre crescente di visitatori, che potranno godere di percorsi ben curati e di un’esperienza outdoor all’insegna della scoperta e del rispetto per la natura.