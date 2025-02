Nuova energia pulita per Acqua S.Bernardo con un impianto fotovoltaico da quasi 1 megawatt

Iniziativenergetiche, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, e Acqua S.Bernardo, icona di eccellenza nel settore delle acque minerali, annunciano la realizzazione di un impianto fotovoltaico di quasi 1 megawatt presso lo stabilimento di Ormea. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento dell’obiettivo di impatto zero entro il 2026 per Acqua S.Bernardo, un impegno che unisce innovazione e sostenibilità.

Un impianto su misura per un futuro sostenibile

Il progetto prevede l’installazione di 1.652 moduli fotovoltaici AIKO da 605 W, per un totale di 999,460 kW, distribuiti su due superfici: 296 moduli su lamiera e 1.356 moduli su zavorre, con il supporto di 18 inverter HUAWEI da 50 kW. Questa configurazione garantirà una produzione energetica sufficiente a coprire il 100% del fabbisogno dello stabilimento, riducendo significativamente le emissioni di CO₂ e assicurando un impatto positivo sul territorio e sui dipendenti.

Il sistema sarà completato con un servizio di manutenzione post-vendita all’avanguardia, inclusivo di lavaggio pannelli e monitoraggio remoto per garantire la massima efficienza nel tempo. I lavori sono già in iniziati e si concluderanno entro fine aprile 2025.

Un progetto integrato con una visione più ampia

Questo intervento si inserisce nel quadro della missione di Iniziativenergetiche, che punta a fornire soluzioni integrate per l’autonomia energetica, combinando fotovoltaico, pompe di calore, mobilità elettrica e assistenza post-vendita. L’azienda si distingue come riferimento unico per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), promuovendo modelli di condivisione energetica che favoriscono la transizione ecologica e sociale. E in questa direzione va anche il 2° libro di Alessandro Basilico “Comunità Energetiche per Comuni sotto i 5.000 abitanti”, il primo libro divulgativo in Italia b2b e b2c che parla in maniera diretta e semplice a privati e imprese di questa grande opportunità.

Alessandro Basilico, CEO e founder di Iniziativenergetiche, sottolinea:

"Questo progetto sposa appieno la nostra missione: diffondere consapevolezza ambientale e fornire soluzioni sostenibili che rappresentano un ‘give back’ alla nostra terra. Siamo entusiasti di collaborare con Acqua S.Bernardo, un’azienda che condivide, oltre alla passione per la Pallacanestro Cantù di cui siamo entrambe sponsor, i nostri valori e il nostro impegno verso un futuro più pulito. Non c’è un Planet B."

L’impegno di Acqua S.Bernardo

Acqua S.Bernardo ha da sempre a cuore l’ambiente e la sua tutela. Per questo nelle pratiche quotidiane l’azienda ha un utilizzo accurato e misurato dell’acqua, bene primario e fonte di vita, oltre alla promozione dell’utilizzo consapevole dei contenitori, la promozione dell’utilizzo del vetro e tante iniziative di compensazione.

A questo si aggiunge un trittico di azioni messe in campo insieme a SlowFoodItalia per la conservazione ambientale e la tutela delle fonti naturali.

Un percorso verso la sostenibilità ambientale che si articola attraverso diverse attività: la realizzazione di un bosco di città con piantumazione di alberi in un contesto di periferia metropolitana a Bra, la tutela di aree di prato stabile e la riqualificazione di un’area boschiva incolta e inefficiente.

Acqua S.Bernardo ha messo in campo negli anni scorsi diversi piani concreti, per riportare al centro dell'obiettivo la natura, attraverso la cura per il territorio, la protezione della biodiversità, il rispetto per l’ambiente e per le persone. Con “We are nature” dello scorso settembre 2024, insieme a SlowFoodItalia di cui è sostenitrice, Acqua S.Bernardo ha presentato le sue azioni e la sua visione sul futuro da qui al 2026, anno in cui si celebrerà il centenario dell’azienda e, cosa ancora più importante, il raggiungimento del suo impatto zero.

Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo dichiara: “L’iniziativa è volta, insieme al parco eolico e a tutte le attività che abbiamo messo in campo, a raggiungere l’impatto neutro di S.Bernardo entro il 2026, anno del nostro centenario. Vogliamo utilizzare le energie naturali per produrre meno Co2 e stiamo lavorando da tempo con diverse azioni per la compensazione. Il vento e il sole ci daranno l’energia necessaria per procedere in modo sostenibile nel nostro importante impegno nel rispettare l’ambiente”.

“Ed è proprio grazie al gioco di squadra che quest’azione è possibile” aggiunge Alice Farella Monti, Communication & Event Director at Iniziativenergetiche “Non solo la realizzazione dell'impianto sullo stabilimento di Ormea, ma anche la creazione di progetti di comunicazione congiunti a livello social e la partecipazione ai nostri Open House (eventi in-formativi gratuiti nella nostra sede di Lazzate sui temi delle rinnovabili, dello smaltimento amianto e del benessere a tutto tondo) con speech ispirazionali e divulgativi, come quello che si è appena concluso lo scorso 31 gennaio e 1 febbraio 2025.

Un modello di eccellenza riconosciuto a livello globale

Grazie alla sua strategia di comunicazione omnicanale e ai progetti pionieristici, Iniziativenergetiche, insieme al partner di lunga data OkGroup, è stata scelta da Huawei Global per un docufilm mondiale su un progetto virtuoso di riqualificazione energetica. Questo dimostra come il modello integrato e innovativo dell’azienda che si basa sulla tecnologia Huawei e Aiko Solar, rappresenti una best practice non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.