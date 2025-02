Terzo ponte, tangenziale e cantieri in città: il punto sui lavori pubblici ad Alba

La città di Alba è al centro di un’intensa attività infrastrutturale che spazia dai grandi progetti come il terzo ponte e la tangenziale, fino agli interventi di manutenzione urbana.

Sul fronte del terzo ponte, il nodo principale resta quello della copertura finanziaria. "Siamo in attesa di conferme da parte della Regione e del Ministero", spiega l’assessore Edoardo Fenocchio. "La Provincia ci ha comunicato che è in corso un’interlocuzione tra gli enti per verificare la copertura della parte economica dell’opera. Attendiamo sviluppi a breve"-

Per quanto riguarda la tangenziale, il recente tavolo di monitoraggio con la Regione Piemonte ha confermato che i lavori del secondo lotto stanno procedendo come previsto. "Se tutto va secondo i piani, l’intervento potrebbe essere completato già quest’anno", afferma l’assessore. Più incerta invece la situazione del terzo lotto, che riguarda direttamente Alba: "La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è ancora in corso e siamo in attesa di riscontri da parte del Ministero".

Parallelamente, proseguono i cantieri urbani. La pulizia dei rii è stata completata per quanto riguarda Rio Misureto, mentre il piano asfaltature è pronto a partire non appena le condizioni climatiche lo consentiranno. "Stiamo aspettando temperature più favorevoli per riprendere i lavori", spiega Fenocchio.

Un capitolo importante riguarda la riqualificazione dei parchi cittadini, con interventi nei giardini di via Aldo Moro e nell’area verde di corso Piave. Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale ha presentato i progetti ai cittadini, raccogliendo suggerimenti dal Comitato di Quartiere Piave. "Il parco di via Aldo Moro ha bisogno di una rigenerazione: vogliamo renderlo più sicuro e attrattivo, trasformandolo in uno spazio educativo con giochi d’acqua ispirati alla fisica", spiega l’assessore. Per corso Piave, invece, l’obiettivo è migliorare la fruibilità degli spazi con nuove aree gioco, percorsi pedonali e un’arena sportiva rinnovata. L’investimento complessivo è di 400 mila euro, interamente finanziati dal Comune.

Un altro intervento atteso riguarda la Zona H, dove i lavori principali sono ormai conclusi, ma resta da completare l’allacciamento alla rete elettrica. "Abbiamo stipulato una convenzione con Enel, poiché l’area ospita una cabina di potenza. Non appena risolto questo passaggio, la zona sarà pienamente operativa", spiega Fenocchio.