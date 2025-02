Ancora un incidente sul lavoro: operaio perde la vita nel piazzale di un’azienda di Bernezzo

Un secondo incidente del lavoro, questa volta dall’esito mortale, ha funestato la giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio, in provincia di Cuneo.

Poco dopo le 9 quello verificatosi al pastificio Rana di Moretta (leggi qui).

Poco più tardi, intorno alle ore 11.20, la chiamata dei soccorsi presso la nuova sede della Ferviva Rottami a San Rocco di Bernezzo.

Qui, presso il capannone posto in via Borgo San Dalmazzo, lungo la Provinciale 23, che collega Cervasca e Caraglio, un operaio 56enne, E. O. G., residente a Moretta, stava operando all’esterno della cabina di un mezzo per la raccolta di materiale ferroso quando, forse a causa di un malore, sarebbe scivolato e caduto a terra da una distanza di alcuni metri, procurandosi lesioni apparse subito molto serie ai sanitari del 118, giunti sul posto insieme a una squadra di Vigili del Fuoco partiti dal Comando provinciale di Cuneo.

Purtroppo inutili i tentativi di salvare la vita all’uomo, la cui salma è stata quindi trasferita presso l’obitorio del cimitero di Cuneo.

Sul posto sono tuttora presenti i Carabinieri della Compagna di Cuneo e i funzionari dello Spresal dell’Asl, impegnati ad accertare la dinamica della terribile disgrazia e nella verifica del rispetto delle normative in materia di sicurezza del lavoro.