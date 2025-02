Arrestate a Biella due gemelle cuneesi per rapina, dopo il tentativo di fuga

Nella trascorsa giornata di sabato, gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti per una segnalazione di rapina, appena commessa da due donne presso il centro commerciale “I Giardini” di Biella.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono riusciti con prontezza a rintracciare le persone segnalate, che stavano continuando la loro fuga in via Lamarmora disseminando lungo il percorso la merce rubata. I responsabili della sicurezza interna hanno poi riferito che, poco prima, le due donne erano state sorprese dopo aver oltrepassato la barriera delle casse, con occultata merce all’interno delle tasche e delle borse personali.

Le donne hanno reagito al controllo in modo aggressivo e, invece di riconsegnare quanto asportato, hanno cercato di guadagnarsi la fuga strattonandolo e spintonando violentemente gli addetti alla security. Le due ragazze sono riuscite a fuggire e ad uscire dall’Esselunga, tentando di liberarsi della merce rubata, estraendola dalle tasche delle giacche e dalle borse e gettandola lungo la strada, sul marciapiede e tra le auto in sosta, prima di essere bloccate dalla Polizia.

La refurtiva, con un valore totale superiore ai 300 euro, in parte danneggiata e non rivendibile, è stata restituita all’avente diritto. Le autrici del reato, identificate come due gemelle trentenni di nazionalità rumena, residenti in provincia di Cuneo, sono state tratte in arresto per il delitto di rapina impropria.

L’autorità giudiziaria ha poi convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Biella e l’obbligo di presentazione alla PG.