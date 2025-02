La professione che cambia: nuove forme aggregative

Fondazione Inarcassa, istituita nel 2011, punto di riferimento oggi in Italia per circa 180.000 Architetti e Ingegneri liberi professionisti. Il principale obiettivo è la tutela della Professione e la promozione della cultura architettonica e ingegneristica.

Su indicazione di Inarcassa, la Fondazione svolge un ruolo di interlocutore privilegiato e autorevole a livello istituzionale grazie a un’intensa attività di lobbying, sia nel mondo politico, sia nella società civile. Nell’ambito delle sue attività effettua continui e costanti monitoraggi e interventi nel campo dei bandi irregolari, organizza e partecipa a tavoli tecnici, individuando nuovi ambiti di sviluppo.

Negli ultimi anni Inarcassa, attraverso la propria Fondazione, incentiva e sostiene l’evoluzione della Libera Professione degli Architetti e degli Ingegneri in forma aggregata attraverso costanti confronti il Governo e le Istituzioni.

Per meglio comprendere quali saranno gli obiettivi che Inarcassa intende sostenere e promuovere abbiamo chiesto all’Arch. Fabrizio Rocchia, attuale Delegato e candidato alle prossime elezioni Inarcassa per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori iscritti all’Ordine Architetti Cuneo.

Quali sono le forme aggregative possibili per i liberi professionisti?

Le forme di aggregazione professionale che prevedono una sostanziale riorganizzazione degli studi professionali e che includono anche eventuali trasformazioni degli attuali studi associati in società tra professionisti sono le seguenti:

SDI - Società di Ingegneria

STP - Società tra Professionisti

SDP - Società di Professionisti

Di seguito il quadro sinottico - indicativo e non esaustivo, da verificare in sede di costituzione della nuova aggregazione con i rispettivi consulenti fiscali e/o legali - che illustra le diverse opzioni e le opportunità di ciascuna forma di esercizio dell’attività professionale:

Link https://fondazioneinarcassa.it/sites/default/files/2023%2006%2023%20quadro%20sinottico%20societ%C3%A0%20%20(GC)_0.pdf

Qual è stata la risposta del Governo e delle Istituzioni in materia di agevolazioni destinate alle varie forme di aggregazione professionale?

Negli ultimi anni Inarcassa, attraverso l’operato della propria Fondazione, ha sostenuto con fermezza la necessità di adottare specifici decreti attuativi sulla neutralità fiscale delle aggregazioni professionali.

Con il via libera al Decreto Irpef-Ires è stata finalmente prevista la neutralità fiscale che va ad incentivare le aggregazioni professionali e la riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

L’aggregazione delle competenze multidisciplinari tra i professionisti è il fattore vincente per rispondere alle esigenze del mercato, per la possibilità di condividere spese e costi, integrare competenze e conoscenze specialistiche, effettuare investimenti nella dotazione di strumenti informatici e per la facilità di accedere al credito.

Quali sono gli obiettivi che Inarcassa si prefigge per il futuro?

Nel prossimo futuro Inarcassa dovrà monitorare come si evolverà la professione, sia essa svolta in forma singola o aggregata.

Dopo il boom del SuperBonus sarà inevitabile una flessione sul comparto edilizia che, inevitabilmente, avrà ripercussioni anche per le attività svolte dagli Architetti e dagli Ingegneri; si dovrà rispondere alle variabili temporali e normative che potrebbero avere ricadute negative attraverso azioni di lobbying, sia nel mondo politico, sia nella società civile, in modo che l’Associato possa trovare in Inarcassa, e di conseguenza la propria Fondazione, un partner previdenziale in grado di intercettare il cambiamento, continuando a sostenere il tema delle forme aggregative e quello della fiscalità, anche in sinergia con altre Casse di previdenza private.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet https://www.inarcassa.it/