Savigliano: al Milanollo l'imitatore Dario Ballantini

Dario Ballantini arriva a Savigliano. Nell'ambito del cartellone della stagione teatrale, venerdì 14 febbraio, alle 21, arriva al Milanollo il celebre imitatore di “Striscia la notizia” con lo spettacolo “Da Balla a Dalla – Storia di un'imitazione vissuta”.

La serata (già sold out) ricorderà Lucio Dalla attraverso il racconto di vita vera di Ballantini che, da fan giovanissimo e pittore in erba, aveva scelto il cantautore emiliano come soggetto di mille ritratti e altrettante rappresentazioni da imitatore trasformista. Ballantini racconterà minuziosamente i passaggi della carriera di Dalla, cantando con la voce sorprendentemente fedele all’originale e trasformandosi “dal vivo” in lui. Tra un brano e l’altro, scorreranno sul palco del Milanollo le decine di foto tratte dai disegni di Ballantini sui diari scolastici che rivelano la maniacale passione per Dalla.

Anche venerdì, a partire dalle 19.30, lo spettacolo sarà preceduto dall'Aperipalco. Sarà possibile gustare un aperitivo, nel ridotto del Milanollo, organizzato in collaborazione con “Controcorrente Bistrot”. Il tutto arricchito dall’accompagnamento musicale del Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” in sottofondo. L’ingresso è dalle porte principali del teatro, senza la necessità di prenotazione.