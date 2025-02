Kickboxing Light Contact Senior: il cuneese Ivan Sciolla nuovo allenatore della nazionale

Il direttore tecnico del Team Kickstar di Cuneo Ivan Sciolla è stato nominato allenatore della nazionale italiana di kickboxing light contact senior dal consiglio federale e dal presidente nazionale Federkombat (FSN CONI) Riccardo Bergamini, accanto al Collega Manual Nordio (già Direttore Tecnico della Nazionale Cadetti, Junior e Senior per la disciplina Light Contact da diversi anni, e riconfermato nuovamente per questa stagione sportiva, ndr).

Sciolla è noto non soltanto sul territorio cuneese e piemontese ma anche a livello nazionale ed internazionale per via della sua passata e ormai trascorsa carriera da atleta (già pluricampione del mondo dilettanti e PRO) e negli ultimi 10 anni per i suoi traguardi come Head Coach del Team Kickstar.

Le sue prime dichiarazioni: "Un sogno che si avvera! Ricevere questa lettera per me significa davvero tanto. Sono entusiasta e non vedo l’ora di poter lavorare al fianco dei ragazzi e di tutta la federazione con grandi obiettivi comuni. Collaboro al fianco di Manuel Nordio da tanti anni su tutti i quadrati internazionali, e ora in qualità di DTN LC Sr sarà ancora più stimolante. Vorrei ringraziare il Consiglio Federale e il Presidente Bergamini per aver voluto riporre fiducia in me, ripagherò con i fatti le loro aspettative e questa grande possibilità. Voglio ringraziare pubblicamente tutti i miei ragazzi Kickstar che da più di 10 anni ormai, si fidano di me, siamo cresciuti insieme, e hanno raggiunto strepitosi risultati, dai più piccoli ai più grandi, dal settore tatami al ring, a chi c’è stato, a chi c’è, e a chi ci sarà. Io non parlo molto e non scrivo quasi mai. Preferisco far parlare i nostri risultati. Grazie team, grazie ragazzi. E Grazie FederKombat. Sono prontissimo e carico! "

Ivan Sciolla ha conquistato, come tecnico della Kickstar Team, (escludendo le innumerevoli medaglie di bronzo e d’argento a livello internazionale) una medaglia d'argento ai Giochi Olimpici Europei 2023 (Nicole Perona), cinque titoli mondiali dei suoi atleti nelle classi junior e senior e quattro titoli europei WAKO (Unica Organizzazione Mondiale riconosciuta a livello Olimpico per la Kickboxing). Negli anni, sono oltre 40 le vittorie dei suoi fighters in Coppa del Mondo e in Coppa d'Europa WAKO.

Sciolla ha portato sei atleti del team Kickstar in nazionale nelle classi cadetti, junior e senior nell'arco di tempo trascorso dalla fondazione del team (2014) fino allo scorso anno, 2024. Ha conquistato nel suo palmares da coach anche quattro titoli italiani PRO nelle tre discipline a contatto pieno (Full Contact, Lowkick e K1). Tra i tanti riconoscimenti, è stato premiato per merito tecnico relativo alla stagione sportiva 2023.

Emozionanti le parole pubblicate sui social da Nicole Perona, atleta Kickstar e pluricampionessa italiana, europea e mondiale, fighter di punta della nazionale Italiana Federkombat da tantissimi anni: "Dire che sono orgogliosa di te, coach, è poco. Sarò anche di parte, ma è tutto meritato. Se non fosse stato per la tua costanza, la tua testardaggine, la tua passione incondizionata, personalmente avrei smesso da anni. E invece sei riuscito a motivarmi, a darmi obiettivi, a consentirmi di raggiungerli insieme. Hai dato un sogno ai nostri ragazzi in famiglia Kickstar, hai tracciato loro un percorso, e quante soddisfazioni si sono già tolti anche loro, e chissà quante potranno ancora raggiungerne! Ci sei sempre stato per tutti, dentro e fuori dal nostro team, anche per chi non meritava. È facile giudicare da fuori per chi non conosce, ma chi ti conosce davvero, sa cosa potrai fare e quanto potrai dare."