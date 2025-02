Sci di fondo, EYOF 2025: il cuneese Giacomo Barale nono nella 7,5 km in classico di Bakuriani

Seconda giornata di gare a Bakuriani, dove sono in corso di svolgimento le competizioni di sci di fondo per il Festival Olimpico della Gioventù Europea 2025.

E per l’Italia non poteva andare proprio meglio, visto che è arrivato l’oro di Daniel Pedranzini nell’individuale 7.5km in classico. L’azzurro ha chiuso la sua corsa verso la vittoria in 19’45: un trionfo netto, con un vantaggio di ben 16″9 dal finlandese Topias Vuorela e di 32″1 dal francese Victor Lafrasse, bronzo di un’incollatura sul finlandese Tossavainen, che deve accontentarsi della “medaglia di legno”.

Anche se il contesto di gara è “indebolito” dalle assenze di Norvegia e Germania, per decisioni interne di “costi e benefici” della trasferta, la prova di Pedranzini non viene per nulla sminuita: nelle condizioni di alta quota del centro di fondo georgiano, il sondrino delle Fiamme Gialle parte benissimo ed è in quarta posizione al primo rilevamento, rimanendoci nella prima parte di gara ma diminuendo il proprio gap dalla testa. È al passaggio ai 4km, che prende il comando della gara e da lì in avanti il fondista classe 2007 aumenta il suo vantaggio sugli inseguitori; grazie all’invidiabile posizione di partenza, può anche permettersi di controllare nel finale.

Buonissima prova anche del piemontese dello sci club Entracque Alpi Marittime Giacomo Barale, che chiude in nona posizione con una gara in rimonta, portando così due italiani in top 10. Dopo una buona partenza, perde invece qualche posizione nella seconda parte di gara Luca Pietroboni, 14°. Più indietro Mattia Marinoni, 28esimo.