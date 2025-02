Volley A1F. Honda Olivero Cuneo sconfitta a Busto Arsizio: la Eurotek UYBA passa 3-0

La Honda Olivero Cuneo non riesce nell’impresa di centrare la terza vittoria consecutiva, perdendo 3-0 in casa della Eurotek UYBA Busto Arsizio. Le padrone di casa, rivelazione del campionato, piegano la resistenza delle Gatte in tre set.

Primo set

Inizia male il primo parziale per le Gatte, brave però a rimontare (8-7). Nel cuore del parziale Busto Arsizio prova ad allungare come in avvio, ma la Honda Olivero tiene botta (16-14). Così le Gatte restano in scia, ma il vantaggio accumulato dalle padrone di casa fa la differenza in chiusura (25-22).

Secondo set

Le Gatte partono meglio nel secondo set, ma UYBA resta a contatto (7-8). Poi, sempre nella parte centrale di parziale, le padrone di casa trovano un break importante, salendo prima 16-13 e poi 21-14. Nel finale il vantaggio è sufficiente a Busto Arsizio per chiudere sul 25-17.

Terzo set

Il terzo parziale vede UYBA iniziare con il piede sul gas, prendendo subito un break (8-5). Allo stesso modo le padrone di casa mantengono il vantaggio nel cuore del set (16-13). Non basta la reazione finale delle Gatte: Busto Arsizio chiude set (25-18) e partita (3-0).

Queste le parole di Noemi Signorile ai microfoni di VBTV e DAZN nel post gara: “Loro sono una squadra tosta ed hanno difeso bene, mandandoci in panne. Abbiamo iniziato a sbagliare tanto perché non riuscivamo a mettere giù il pallone. Sapevamo che qua non sarebbe stato facile, ma abbiamo regalato troppi errori”.

Eurotek UYBA Busto Arsizio 3-0 HONDA OLIVERO CUNEO (25-22, 25-17, 25-18)

STARTING SIX: Signorile (1 pto), Bjelica (5 pti), Kapralova (12 pti), Martinez (3 pti), Cecconello (5 pti), Polder (3 pti), Panetoni

Entrate: Bakodimou (10 pti), Brambilla (3 pti), Sanchez Savon, Camera

Non entrate: Scialanca, Colombo, Kozuch