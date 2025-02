Accademia del Welfare, coesione e innovazione sociale: incontro a Cuneo su evoluzione, sfide e prospettive future

Quale futuro per il welfare e l’inclusione sociale in Piemonte? Come migliorare le opportunità di inserimento lavorativo per giovani, disoccupati e categorie fragili? Come rispondere efficacemente ai bisogni formativi delle persone già occupate nel settore di riferimento?

L’Accademia del Welfare, Coesione e Innovazione Sociale – realtà nata per favorire l’integrazione tra formazione professionale, politiche di inclusione e mondo del lavoro – organizza con la sua capofila, l’Agenzia Formativa Fondazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito ETS di Rivoli, un importante incontro per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future.

L’evento si terrà mercoledì 19 febbraio, alle ore 10, presso lo Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio (Via Roma 15, Cuneo). Sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, imprese, agenzie formative e realtà del terzo settore, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie per un welfare sempre più inclusivo e innovativo. L’Accademia del Welfare coinvolge un’ampia rete composta da 40 agenzie formative, 123 imprese e 25 tra associazioni, consorzi e cooperative piemontesi. Il progetto nasce con l’intento di creare strumenti concreti per l’inserimento lavorativo e per l’arricchimento delle competenze. Attraverso una stretta collaborazione tra pubblico e privato, l’Accademia lavora per sviluppare percorsi formativi e nuove strategie di inclusione sociale, integrando i servizi socio-educativi, assistenziali e socio-sanitari con le esigenze del mondo lavorativo. Il fine ultimo è generare opportunità di crescita professionale e consolidare il ruolo delle imprese all’interno di un sistema di welfare moderno e dinamico.

Aprirà la giornata Mauro Gola, presidente della Fondazione Crc. A seguire, prenderà la parola Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro, Istruzione e Merito, Formazione professionale e Diritto allo studio universitario, che porterà il punto di vista della Regione su politiche di formazione e inclusione lavorativa.

Successivamente l’intervento di Antonietta Zancan, dirigente regionale del Settore Istruzione tecnologica superiore e Formazione per le Imprese che approfondirà il ruolo della formazione tecnica nel rafforzare le competenze professionali e rispondere alle nuove esigenze occupazionali.

L’incontro proseguirà con suor Simona Biondin, direttrice della Fondazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito ETS e dell’Istituto Mater Dei di Napoli e Casoria, che racconterà la nascita dell’Accademia del Welfare e il valore del progetto a livello sociale e territoriale.

Seguirà il focus di Simona Poggi, progettista dell’Agenzia Formativa Fondazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito ETS, che presenterà i risultati ottenuti attraverso i corsi attivati nei primi sportelli dell’Accademia.

La parola passerà poi ai professionisti del welfare locale: Giulia Manassero, direttore del Consorzio Socio-Assistenziale di Cuneo e Luca Facta, rappresentante di Confcooperative e membro del Comitato di indirizzo dell’Accademia.

L’incontro si concluderà con una riflessione sul ruolo delle agenzie formative facenti parte del Raggruppamento temporaneo dell’Accademia, con l’intervento di Alessia Bondone della Direzione Centrale Formazione-Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, e con le osservazioni finali di Marco Demarie, presidente del Comitato tecnico scientifico dell’Accademia, che modererà l’evento e traccerà un bilancio di quanto emerso. Al termine sarà offerto un buffet preparato dagli allievi della Fondazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito ETS. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Mariella Lombardo all’indirizzo mail maria.lombardo@salfior.it.