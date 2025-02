Casteldelfino contro Enel: luci spente e il Comune sospende i pagamenti delle bollette

Da ottobre 2024, il Comune di Casteldelfino ha segnalato il malfunzionamento di un punto luce dell’illuminazione pubblica situato nel centro abitato.

Da allora, la situazione è progressivamente peggiorata, con altri nove punti luce che si sono guastati nel capoluogo e nelle frazioni, nonostante le ripetute segnalazioni all'Enel. A oggi, il problema non è stato risolto, lasciando intere zone del Comune al buio.

Il sindaco Domenico Amorisco ha deciso di passare all’azione dichiarando "guerra" al gestore del servizio.

"I cittadini hanno ragione a lamentarsi – afferma Amorisco -. Abbiamo fatto solleciti quotidiani, ma nulla è cambiato. Paghiamo 750 euro al mese per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, ma di fatto non riceviamo alcun servizio. Per questo, abbiamo deciso di sospendere immediatamente i pagamenti e, se la situazione non si risolverà, arriveremo fino alla rescissione del contratto, in scadenza il 31 marzo 2026".

Sembra che nel frattempo Enel abbia affidato a un'altra società la gestione dell’illuminazione nella zona, cambia così l’interlocutore, dato che il gestore non è più lo stesso.

L’Assemblea Occitana Valadas ha espresso piena solidarietà all’Amministrazione comunale di Casteldelfino, sostenendo la decisione di interrompere i pagamenti alla Enel.

L’organizzazione ribadisce: “La necessità di garantire ai piccoli Comuni la possibilità di assumere direttamente un numero sufficiente di dipendenti, evitando così di dipendere da appalti che spesso si rivelano inefficienti e poco attenti alle esigenze reali delle piccole comunità locali.

Ci auguriamo che il Comune di Casteldelfino porti avanti questa battaglia contro un colosso come Enel e dimostri che anche i piccoli Comuni possono far valere i propri diritti. Saremo al loro fianco con tutti i mezzi a nostra disposizione" concludono dell’Assemblea Occitana Valadas.

La vicenda di Casteldelfino evidenzia ancora una volta le difficoltà che i piccoli Comuni affrontano nella gestione dei servizi essenziali.