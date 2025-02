Cuneoginnastica: Il settore di ritmica apre la stagione 2025 con un argento e un quinto posto

Domenica 9 febbraio si è svolta a Settimo Torinese la prima prova del campionato regionale di squadra Allieve Gold della FGI.

Ad aprire la nuova stagione agonistica 2025 sono state infatti le più giovani atlete del settore di ritmica della A.s.d Cuneoginnastica.

Le prime a scendere in pedana, per la categoria Allieve GOLD 3, sono state le più piccoline, tutte classe 2015. La formula di gara prevede l’esecuzione di un collettivo al corpo libero, un esercizio in successione con fune e cerchio e un esercizio individuale.

La formazione cuneese era composta Alexandra Nitorean, Cecilia Ferrero e Ilara Tealdi e Sophia Sedda, che hanno esordito in questo campionato così importante. Qualche incertezza dovuta all’emozione ha influito sul risultato finale che le posiziona provvisoriamente al quinto posto su 8 squadre partecipanti.

Nella categoria GOLD 1, le più esperte Adele Bramard, Alessia Mattio, entrambe nate nel 2012 e Sofì Myftaraj (2013) hanno presentato un programma più complesso. Un collettivo con 3 palle, una coppia con i cerchi di Adele e Alessia ed infine Sofì con l’individuale alle clavette. Per loro una buona prova, seppur macchiata da qualche errore, che permette di conquistare l’argento di giornata, 5 le squadre partecipanti.

“Siamo molto soddisfatte di come le nostre giovani ginnaste abbiano affrontato questo primo appuntamento. Abbiamo lavorato molto attentamente sui particolari di questo nuovo codice e i risultati ci confermano che siamo sulla strada giusta” commenta lo staff tecnico composto da Marianna Ricca, Emilia Rancurello, Flutura Qira, Sofia Bouamor, e con la supervisione di Claudia Martin.

Il prossimo appuntamento è per sabato 15 febbraio a Padova con il campionato di Serie C, campionato nel quale Arianna Caliman scenderà in pedana in supporto alla società Ginnastica Concordia di Chivasso.