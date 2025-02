Dogliani, auto con due persone a bordo finisce fuori strada in borgata Martina

Squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Mondovì e dal Distaccamento Volontari di Dogliani sono intervenute a prestare soccorso a una coppia finita fuori strada con la propria auto sulla strada che collega il centro langarolo al paese confinante di Somano.

L’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto in borgata Martina. L’allarme è scattato alle 16.37.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura, finita in una riva, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari del servizio regionale di emergenza 118. Le due persone a bordo del mezzo sono coscienti e le loro condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.