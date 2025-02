Hamilton, Leclerc e quelle foto troppo 'serie'. Vasseur: "Charles, puoi sorridere..."

(Adnkronos) - Clima sereno in casa Ferrari. Come si vede nell’ultimo video pubblicato sui canali social della Rossa, i piloti del Cavallino Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono tranquilli e scherzano tra loro in vista della stagione ai blocchi di partenza. Anche se qualcuno fatica a sorridere...

Il siparietto viene fuori dall’ultimo video postato sui canali social della

Ferrari

. Il team principal Frederic Vasseur si improvvisa fotografo e scherza con i suoi piloti. A un certo punto, ecco il consiglio a Leclerc: “Hey Charles, potresti sorridere un po’?” chiede Vasseur al monegasco, nel tentativo si scattargli una foto con il compagno di squadra Hamilton. La risposta di Lewis è immediata: “Grazie a dio non sei fotografo. Devi guardare nel foro piccolino”. Leclerc conclude quindi il siparietto tra le risate dello staff: “No, lui guarda lo schermo come i principianti”. Insomma, almeno per il momento la convivenza tra i due assi sembrerebbe procedere bene.