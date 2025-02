Khelif esclusa dai Mondiali di boxe, Imane: "Pronta a battaglia legale"

(Adnkronos) - La pugile algerina Imane Khelif ha dichiarato di essere pronta a "intraprendere tutte le azioni legali necessarie" dopo l'ultima mossa della International Boxing Federation (Iba) in una disputa di genere che dura dalle Olimpiadi di Parigi dell'anno scorso. "Non me ne andrò da nessuna parte. Combatterò sul ring, combatterò in tribunale e combatterò sotto gli occhi del pubblico finché la verità non sarà innegabile", ha giurato Khelif in un post su Instagram dopo essere stata esclusa dai Mondiali di boxe femminile.

Khelif e la pugile taiwanese Lin Yu-ting hanno vinto le medaglie d'oro nelle loro categorie ai Giochi, essendo state autorizzate a competere dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio) un anno dopo essere state squalificate dai campionati mondiali gestiti dall'Iba per aver presumibilmente fallito i test di idoneità. Il Cio, che ha organizzato gli ultimi due tornei olimpici di pugilato perché ha sospeso l'Iba per vari motivi, ha affermato che Khelif e Lin possono competere perché sono nate e si identificano come donne. Lunedì l'Iba ha dichiarato che avrebbe presentato denunce penali contro il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) negli Stati Uniti, in Francia e in Svizzera.

Ha affermato di aver agito dopo che un ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di vietare agli atleti transgender lo sport femminile ha dimostrato che la loro decisione era giusta. "Qualsiasi azione o inazione che rappresenti un rischio per la sicurezza dei partecipanti alla competizione giustifica un'indagine e può costituire motivo di azione penale", ha affermato l'Iba, esaminando la legge svizzera. Il Cio ha risposto affermando che "le due atlete menzionate dall'Iba non sono atlete transgender".

Khelif ha poi pubblicato un post su Instagram in cui ha affermato che l'Iba aveva "di nuovo mosso accuse infondate, false e offensive, usandole per promuovere il proprio programma. Questa è una questione che riguarda non solo me, ma anche i principi più ampi di correttezza e giusto processo nello sport". Inoltre ha affermato che lei e il suo team avrebbero "intrapreso tutte le misure legali necessarie per garantire che i miei diritti e i principi di una competizione leale vengano rispettati".

"I responsabili di queste azioni devono essere ritenuti responsabili e noi perseguiremo tutte le vie legali disponibili per garantire che la giustizia prevalga", ha affermato la pugile. "Ho già visto delle avversità. Sono stata buttata a terra più volte di quante riesca a ricordare. Ma non sono mai rimasta a terra. Ho combattuto contro ogni battuta d'arresto, ogni falsa accusa, ogni tentativo di cancellarmi. E ho vinto. Ogni ostacolo ha solo rafforzato la mia determinazione", ha concluso Khelif.