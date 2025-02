Mondiali sci, tripletta Svizzera in combinata a squadre. Delusione Paris-Vinatzer

(Adnkronos) - Tripletta della Svizzera nella combinata a squadre maschile ai Mondiali di sci alpino di Saalbach. A vincere sono Franjo Von Allmen (già oro in discesa libera) e Loic Meillard con il tempo di 2'42"38, davanti ad Alexis Monney e Tanguy Nef (2'42"65) e a Stefan Rogentin e Marc Rochat (2'42"81). Sesto e settimo posto per le coppie azzurre Florian Schieder e Tobias Kastlunger (2'43"31) e Mattia Casse e Stefano Gross (2'43"45). Delusione per

Dominik Paris

e Alex Vinatzer con il secondo che esce a circa metà gara nella prova di slalom quando era in gioco per la medaglia.

“Mi dispiace per Domme che ha fatto un grande lavoro, ma l’ho buttata via. In una tracciatura così ho fatto fatica a prendere il ritmo e non mi sono mai sentito a mio agio. Ho provato a recuperare nel tratto più filante, ma è arrivata l’inforcata”. Sono le parole di Alex Vinatzer, che ha commentato così la sua prestazione nella gara di combinata a squadre maschile ai Mondiali di Saalbach.