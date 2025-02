MotoGp, la Ducati torna in pista: via agli ultimi giorni di test

(Adnkronos) - Meno di un mese all'inizio del Mondiale di MotoGp. In Thailandia è tutto pronto per il primo Gran Premio della nuova stagione, al via ufficialmente il weekend del 6 marzo. Le scuderie stanno raccogliendo gli ultimi dati per perfezionare le moto e si preparano ad affrontare l'ultima due giorni di test, che inizieranno oggi, mercoledì 12 marzo, a Buriram.

Gli occhi sono tutti puntati sulla Ducati. Grande attesa per la prima di Marc Marquez e soprattutto per rivedere in pista Pecco Bagnaia dopo la cocente delusione della scorsa stagione, quando ha dovuto cedere il trono del Mondiale all'ultima gara a Jorge Martin. I due piloti hanno dato feedback positivi sulla moto, dichiarando di essere riusciti a perfezionare alcuni dettagli grazie anche ai test degli scorsi giorni.

In Malesia Bagnaia è stato il secondo più veloce dopo Alex Marquez, distante soltanto 7 millesimi, mentre Marc ha impressionato sul passo gara. La grande incognita per la Ducati però non riguarda certo l'abilità dei suoi piloti, ma la scelta del motore. Il direttore generale Dall'Igna infatti dovrà scegliere se continuare con quello del 2024, che comunque continua a offrire garanzie, o provarne uno nuovo, che potrebbe offrire una potenza maggiore, ma si porta dietro tutte le incognite del caso.