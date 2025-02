Sanremo 2025, il segreto di Lucio Corsi: cosa nascondeva sotto le spalline?

(Adnkronos) -

Lucio Corsi si è esibito ieri sera, martedì 11 febbraio, per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo presentando la sua 'Volevo essere un duro'. Il brano ha convinto e la sua esibizione è stata una delle favorite, ma a non passare inosservato è stato il look con cui si è presentato il cantautore. Nel backstage ha poi svelato il suo "segreto". Di cosa si tratta?

Il viso coperto di cera bianca, labbra truccate, t shirt trasparente e un coprispalle giallo a forma di 'ali'. Nel backstage, dopo la sua esibizione, Lucio Corsi si è sfilato la giacca mostrando che sotto le spalline conservava dei pacchetti di patatine che lui stessa soprannomina come "reggi spalline": "L'arte di arrangiarsi, si fa quel che si può", ha scherzato il cantautore.

"Reggi spalline e spuntino post esibizione meglio di così...", ha commentato un utente. "C'è chi ha l'asso nella manica e chi le patatine nella spallina", ha scritto qualcun altro.