Esplosione in un'abitazione di Martiniana Po, poco dopo le 19 di questa sera, mercoledì 12 febbraio.

Sono in corso le operazione di soccorso. Non si conoscono le cause e la dinamica dell'accaduto. Dalle prime informazioni risultano un ferito in valutazione, una persona sotto le macerie e un'altra nell'edificio non raggiungibile per pericolo crolli.



Sul posto stanno intervenendo le equipe mediche del 118, e le squadre dei vigili dei fuoco di Saluzzo e Barge.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO