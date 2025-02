Scoppio in un'abitazione a Martiniana Po: una persona morta ustionata e un'altra elitrasportata in codice rosso [FOTO]

Esplosione in un'abitazione di Martiniana Po in via Roma, poco dopo le 19 di questa sera, mercoledì 12 febbraio. Si tratterebbe di un edificio su due piani fuori terra in centro paese.

Sono in corso le operazione di soccorso a seguito del crollo della casa vicino alla pizzeria "Sapori di Valle". L'esplosione ha provocato il crollo completo del muro prospiciente la strada e del tetto dell'edificio. Non si conoscono le cause e la dinamica dell'accaduto, ma potrebbe trattarsi dell'esplosione di una caldaia a gas di recente installazione o incendio bombola del gas.

Dalle prime informazioni è un uomo di 57 anni la persona disabile deceduta per le numerose ustioni sul corpo, non raggiungibile per pericolo crolli. La persona trasferita al Cto con Elisoccorso in codice rosso è una donna di 63 anni. Risulterebbero altri feriti: 1 trasportato in codice verde a Savigliano e altri a Pinerolo in codice verdi con mezzo di soccorso di base. Tra queste c'e' anche una minorenne, 15 anni.

Tra i feriti alcuni erano bloccati sotto le macerie, al momento sono state estratte due persone delle quali non si conoscono le condizioni.

Allertato anche elicottero notturno che è atterrato a Saluzzo per possibili persone ustionate o intossicate da monossido di carbonio.



Sul posto stanno intervenendo le equipe mediche del 118 e le squadre dei vigili dei fuoco di Saluzzo insieme ai volontari di Barge e Venasca con 4 mezzi e autoscala di Alba, oltre ai Carabinieri. La sede centrale dei vigili del fuoco di Cuneo ha inviato il “carro crolli”, un mezzo specifico per questi tipi di intervento che trasporta materiali e attrezzature per il soccorso e la messa in sicurezza di edifici pericolanti. In via cautelativa è intervenuto anche il personale del nucleo NBCR.

Il comando dei Vigili del Fuoco di Torino ha inviato sul posto il modulo USAR-LIGHT con 9 vigili specializzati in scenari con macerie, oltre che il personale SAPR (addestrato per le ricognizioni con i droni) e alcune unità cinofile con cani addestrati per l’eventuale ricerca di persone.

Il personale del 118 ha svolto accertamenti su altre tre persone che abitano in una casa vicina a quella coinvolta.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO