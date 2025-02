Tamberi, obiettivo Los Angeles 2028: "Voglio riscattare Parigi, un onore essere a Sanremo"

(Adnkronos) - Obiettivo Los Angeles 2028. Gianmarco Tamberi ha spento le voci sul suo possibile ritiro dalle gare direttamente al Festival di Sanremo, una decisione confermata anche in conferenza stampa: "Poter comunicare la mia decisione di continuare a gareggiare al Festival di Sanremo è stato un grande onore e dico grazie a Lorenzo Jovanotti che mi ha chiesto di salire sul palco con lui. Spero di aver mandato un messaggio positivo", ha detto l'atleta azzurro, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo2020.

"In me ha prevalso la voglia di provarci, la voglia di riscatto", ha aggiunto il 32enne, "non poteva finire con l'immagine delle ultime Olimpiadi. Devo ammettere che dopo Parigi non ero così convinto di riprovarci, fino ai primi di gennaio ogni giorno cambiavo idea. Poi mi sono reso conto che non era solo una decisione personale, ma di famiglia. Mia moglie Chiara è sempre stata determinante nella mia scelta, quando dicevo che volevo andare avanti la vedevo con un'altra luce, sa quanto è importante per me non chiudere in quel modo. Sarebbe stato un

controsenso rispetto a quello che è stata la mia carriera".

"Spero sia passato il messaggio non solo di aver comunicato una scelta personale, ma di quanto le difficoltà vadano affrontate sempre. Non tanto quanto siano importanti le vittorie, ma quanto riprovarci, cadere e riprovarci ancora. È stata una decisione non facile, assolutamente non scontata", ha sottolineato Tamberi , "quest'anno ci sono i Mondiali a Tokyo, ma l'obiettivo sono le Olimpiadi di Los Angeles e dovrò scegliere le priorità. In questo primo anno dovrò rimettere il mio corpo in condizione di affrontare altri quattro anni".