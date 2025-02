A Saluzzo l'Ordinazione Episcopale di don Bernardino Giordano: sarà vescovo di Grosseto

La Diocesi di Saluzzo e Mons. Cristiano Bodo comunicano che sabato 1° marzo 2025 si terrà la cerimonia di Ordinazione Episcopale del sacerdote Bernardino Giordano come Vescovo eletto di Grosseto e di Pitigliano - Sovana - Orbetello. La cerimonia di Ordinazione si svolgerà alle ore 15 nella Cattedrale di Saluzzo. La Cattedrale sarà aperta a partire dalle ore 14 per accogliere i fedeli, i sacerdoti e i vescovi che desiderano partecipare. A seguire ci si sposterà nell’Oratorio don Bosco a Saluzzo, per un momento di amicizia, festeggiamento e condivisione con don Bernardino.

La sera precedente, venerdì 28 febbraio alle ore 20,45 si svolgerà sempre nella Cattedrale di Saluzzo la veglia di preghiera per don Bernardino, guidata dalla pastorale familiare.

Domenica 2 marzo alle ore 10 si svolgerà nella Cattedrale di Saluzzo la prima celebrazione eucaristica tenuta dal neovescovo.

Don Bernardino Giordano è nato a Torino il 23 marzo 1970 in una famiglia originaria di Saluzzo. E’ stato ordinato sacerdote il 15 dicembre 2001; il suo cammino pastorale è cominciato con l’incarico di vice parroco in Duomo a Saluzzo per un periodo di quattro anni. Dopodiché si è spostato a Roma per un periodo di studio, per poi tornare in Diocesi dove ha collaborato nella comunità parrocchiale di Piasco. Dal 2008 è Cancelliere Vescovile e ha insegnato all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano ed è responsabile dell’Ufficio Famiglia della Diocesi di Saluzzo. È stato coordinatore europeo di Retrouvaille, responsabile piemontese della Pastorale familiare e membro della Consulta nazionale della Pastorale familiare.

Nel 2011 don Bernardino si è trasferito a Roma per svolgere l’incarico di assistente del direttore dell’Ufficio nazionale pastorale familiare della Cei, a fianco dell’allora segretario generale dei Vescovi, Mons, Mariano Crociata.

Dopo tre anni a Roma, nel 2014 è tornato in Diocesi: ha collaborato nella parrocchia di Busca, è stato presidente dell’Opera Ministero Pastorale Ancina. Successivamente è stato per tre anni parroco della comunità di Sant’Agostino a Saluzzo e nel 2018 si è trasferito presso la Prelatura territoriale di Loreto come “Fidei dominum”. Nel 2019 è stato nominato Vicario generale della Delegazione pontificia del Santuario di Loreto, membro del Consiglio di amministrazione e responsabile della Pastorale familiare del Santuario di Loreto.

L’annuncio dell’Ordinazione Episcopale di don Bernardino era stato diffuso giovedì 19 dicembre nei locali della Curia diocesana da parte del Vescovo mons. Cristiano Bodo e a mezzogiorno dello stesso giorno la notizia è stata condivisa dalla sala stampa del Vaticano e nella Diocesi di Grosseto, che accoglierà il sacerdote saluzzese come prossimo Vescovo. La notizia era stata condivisa anche a Loreto, dove don Bernardino ha svolto nell’ultimo periodo l’incarico di Vicario generale della Delegazione Pontificia della Santa Casa.

Don Bernardino era stato convocato a Roma alla Nunziatura lunedì 16 dicembre: in quella sede gli è stata comunicata la richiesta, da parte di papa Francesco, della sua disponibilità all’elezione episcopale.