Bra, Fratelli d'Italia mette sotto accusa gli attraversamenti pedonali cittadini

Con un’interrogazione firmata dal capogruppo in Consiglio Comunale Carlo Patria, e inviata al sindaco Gianni Fogliato, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia pone l’accento sulla sicurezza stradale in città ed in particolare sugli attraversamenti stradali.

Nel testo si legge: “Recentemente si sono verificati plurimi investimenti di pedoni su attraversamenti pedonali, con gravi conseguenze per l'incolumità fisica dei cittadini, come nel caso di via Vittorio Veneto angolo via Isonzo, già teatro di precedenti incidenti. Su diversi attraversamenti pedonali permane una scarsa visibilità per i conducenti dei veicoli in transito, a causa, ad esempio, di piantumazioni che ostacolano la visuale all'imbocco degli attraversamenti.

Inoltre la durabilità dei materiali utilizzati per le strisce pedonali è insufficiente, con una rapida scomparsa delle stesse, che ne compromette l'efficacia. Non tutti gli attraversamenti pedonali sono dotati di un'adeguata illuminazione, il manto stradale è difforme e instabile, e crea difficoltà soprattutto per i diversamente abili e le persone con carrozzine”.

L’interrogazione prosegue con un riferimento specifico ad una zona particolarmente a rischio: “In particolare, l’attraversamento di via Vittorio Veneto, angolo via Isonzo presenta una distanza insufficiente tra la rotonda e l'attraversamento pedonale per la fermata di veicoli, nonostante sia rientrante nei 5 metri previsti dalla normativa per la fermata di un veicolo, soprattutto considerando il transito di autoarticolati”.

Pertanto nel documento il capogruppo Carlo Patria specifica e richiede all’Amministrazione comunale: “Occorre elaborare uno studio tecnico approfondito sugli attraversamenti pedonali, al fine di identificare le problematiche specifiche e le soluzioni ottimali per migliorare la sicurezza e l'accessibilità. In secondo luogo attuare interventi urgenti per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, con particolare attenzione alla visibilità, alla durabilità delle strisce pedonali, all'illuminazione ed e alla qualità del manto stradale” e conclude con un augurio “in un’ottica di maggiore sicurezza e tutela dei cittadini, auspico che l'Amministrazione prenda in considerazione queste problematiche con la massima urgenza”.