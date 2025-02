Come orientarsi nella società dell'informazione: Luca Sofri ospite il 21 febbraio ad Alba

Come cambia il rapporto tra informazione, democrazia e new media? Quali conseguenze porta la continua trasformazione del giornalismo nell'era digitale? A queste e ad altre domande proverà a rispondere Luca Sofri, giornalista e scrittore, ospite ad Alba per il ciclo di incontri "Come orientarsi nella società dell'informazione" promosso dall’Associazione In.differenti.

Viviamo in un’epoca in cui le notizie ci raggiungono in tempo reale da ogni parte del mondo, offrendo opportunità straordinarie, ma anche rischi concreti. Se le piattaforme digitali e i new media influenzano e orientano i consumi, si può davvero parlare di progresso? Esistono ancora spazi per un giornalismo indipendente e di qualità?

Luca Sofri, fondatore e direttore de Il Post, quotidiano online nato nel 2010 con un approccio innovativo all'informazione, discuterà di questi temi venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 21:00, presso la Sala Beppe Fenoglio di Alba. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

L’incontro è organizzato in collaborazione con la Fondazione Ugo Cerrato, il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Cuneo e il Comune di Alba. Un’occasione per riflettere sulle sfide dell’informazione nel presente e nel futuro.