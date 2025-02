Cuneo, sul nuovo ospedale siamo ancora al punto zero? Al CDT l'incontro di Beni Comuni, Cuneo Mia e Indipendenti

Troverà di nuovo posto come già in passato nel salone del Centro Documentazione Territoriale di Cuneo – in largo Barale – il nuovo incontro a tema sanità territoriale, incentrato sull’iter burocratico di realizzazione del nuovo ospedale unico della città capoluogo di provincia.

A organizzarlo i membri dei gruppi consigliari di minoranza Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo Mia e Indipendenti, com’è noto tra i più critici – nel corso degli anni – all’ipotesi di realizzare un ospedale del tutto nuovo al posto dell’attuale nosocomio del Carle, in frazione Confreria.

Appuntamento venerdì 28 febbraio alle 18. Tutta la cittadinanza è invitata.