Giovedì 20 marzo va all'asta l'ex Istituto San Giuseppe di Revello

La Parrocchia Maria Vergine Assunta, via Vittorio Emanuele III n.11, 12036 Revello, intende alienare, mediante asta pubblica, l’unità immobiliare sita nel Comune di Revello, vicolo del Pozzo n. 5-7-9 (ex Istituto San Giuseppe),

L'asta si terrà giovedì 20 marzo alle ore 10 presso gli uffici della Diocesi di Saluzzo in Corso Piemonte n.56 a Saluzzo; le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12 di mercoledì 19 marzo 2025 presso la Diocesi di Saluzzo in busta chiusa sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per l’asta del 20 marzo 2025, complesso immobiliare di proprietà della Parrocchia Maria Vergine Assunta, sito in Comune di Revello in Vicolo del Pozzo n.5-7-9 (ex Istituto San Giuseppe)”.

L’offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni: prezzo offerto (in lettere e numeri);luogo e data; generalità dell’offerente (data e luogo di nascita - codice fiscale - residenza e stato civile - eventuale recapito telefonico - copia di documento di identità valido) sottoscritte con firma leggibile; assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato alla Parrocchia Maria Vergine Assunta e corrispondente al 5% (cinque per cento) dell’ammontare della somma offerta (che sarà restituito agli offerenti soltanto in caso di non aggiudicazione).

Il giorno dell’asta, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte e si aggiudicherà l’immobile oggetto dell’asta a favore del miglior offerente che abbia eguagliato o superato il prezzo di riserva stabilito dalla proprietà (Parrocchia Maria Vergine Assunta di Revello), che verrà definito con busta d’ufficio. Nel caso in cui le offerte pervenute non raggiungano il prezzo di riserva, l’ente proprietario stabilirà se indire una seconda asta o procedere a trattativa privata con i partecipanti all’asta.

Qualora l’offerta venga presentata per conto di terze persone, nel caso di aggiudicazione si dovrà comunicare entro 10 giorni dall’asta pubblica il nominativo esatto della persona a cui andranno intestati gli immobili. Il verbale d’asta dovrà essere insindacabilmente autorizzato dal Consiglio Diocesano Affari Economici, ai fini dell’efficacia.

All’atto della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, l’acquirente dovrà versare il 10% (dieci per cento), oltre al 5% sopra citato, dell’ammontare della somma offerta. Il saldo sarà versato alla stipula dell’atto notarile che dovrà essere redatto entro il 31.12.2025, o comunque non appena si saranno ottenute le necessarie e prescritte autorizzazione e si saranno eseguite eventuali pratiche di regolarizzazione edilizia e catastale, anche se dovessero giungere in data successiva a quella precedentemente indicata.

Si fa presente che l’immobile in oggetto risulta dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42, recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, con Decreto del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Piemonte n. 26 del 16.3.2021 e che in data 16.6.2022, con proprio atto prot. 2978-P, il Ministero della Cultura Segretariato Regionale per il Piemonte autorizzata il passaggio del bene all’Istituto San Giuseppe alla Parrocchia Maria Vergine Assunta con sede in Revello, subordinando l’efficacia dell’autorizzazione ad una serie di prescrizioni e condizioni.

La presente vendita è intesa a corpo, con tutte le servitù attive e passive inerenti, nello stato attuale di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano con la clausola visto e piaciuto. Tutte le spese dell’atto di vendita saranno a carico della parte acquirente, comprese le spese di registrazione dell’eventuale compromesso.

Per la visita dell’immobile è possibile contattare il sig. BARBERIS Sergio, tel. 333 3624286. Per informazioni rivolgersi a Ufficio Tecnico Diocesi di Saluzzo, C.so Piemonte n.56, tel. 0175 42360 il giovedì dalle 9 alle 12.