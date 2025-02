Cirio al tavolo romano su Diageo: "Ribadita nostra contrarietà alla chiusura di Santa Vittoria d’Alba"

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha partecipato oggi al tavolo sulla Diageo di Santa Vittoria d’Alba, convocato a Roma al Ministero del Lavoro: “Ho voluto essere qui in presenza a Roma per ribadire la nostra netta contrarietà alla scelta di Diageo di chiudere lo stabilimento di Santa Vittoria d’Alba, una scelta assurda in un contesto che, anche a detta dell’azienda, non presenta difficoltà economiche o criticità. Ho confermato la disponibilità della Regione Piemonte, che è stata raccolta anche dalla direzione del Ministero, di essere parte attiva, attraverso l’utilizzo dei fondi europei di cui disponiamo, di essere parte attiva nella ricerca del miglior acquirente che per noi significa quello in grado di tutelare lavoratori e produzione, offrendo anche la possibilità di contribuire alla riqualificazione dei lavoratori”.

Nelle prossime settimane la Regione convocherà le parti sociali anche in vista dell’aggiornamento del tavolo al Ministero già fissato per il 18 marzo.