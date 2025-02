A Dronero i funerali del carrozziere Gianni Castellano, tra i fondatori della Bocciofila Valle Maira

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore a Dronero per la morte del carrozziere Gianni Castellano, morto a 83 anni.



Castellano aveva aperto l’attività in zona Oltre Maira nel 1964. Quel capannone e i motori erano sempre stati la sua passione, trasmessa ai figli, che attualmente conducono la carrozzeria. Campione piemontese di petanque, a Dronero è stato tra coloro che maggiormente hanno contribuito alla nascita della Società Bocciofila Valle Maira, ricoprendo negli anni anche il ruolo di presidente.

Nel 2000 un’altra scelta decisiva e soprattutto di cuore: quella di entrare a far parte della Croce Rossa locale. “Abbiamo fatto il corso insieme - racconta l’amico Giuseppe Marchetto -. Il ricordo che ho di Gianni è quello di una gran bella persona, attenta agli altri e disponibile con tutti. Se c’era un problema sui mezzi, potevi sempre contare su di lui.”

Il signor Castellano resterà nel cuore della moglie Elvira, dei figli Vito con Stefania, Alberto con Ilaria e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani pomeriggio, venerdì 14 febbraio, alle ore 14.30 nella Parrocchia di Dronero. Qui, alle ore 20, questa sera verrà recitato il rosario.