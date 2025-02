Primo Consiglio Provinciale Acli del 2025 al Circolo "Tomatis" di Ceriolo

Lunedì 10 febbraio, presso il Circolo Acli “Guglielmo Tomatis” della frazione Ceriolo, si è svolto il primo Consiglio provinciale Acli del 2025.

Nel bel salone del Circolo (che conta circa 130 tesserati su 250 abitanti), i consiglieri sono stati accolti dal presidente Adriano Dompè e dalla gestrice Daniela Demilito, e hanno partecipato all’incontro, iniziato con il benvenuto del presidente provinciale Acli, Elio Lingua, che ha fornito alcune comunicazioni riguardanti l’associazione. In particolare, la Segreteria provinciale, coordinata da Marco Dalmasso, sta proseguendo il lavoro di tesseramento (in meno di un mese ha superato la metà del numero di tessere dello scorso anno, inoltre sta affiliando nuovi Circoli Asd, provenienti anche da altre regioni, come la Lombardia e la Liguria e dal torinese, che apprezzano la validità del “modello Cuneo”); il lavoro svolto dal Patronato nelle carceri della provincia di Cuneo, negli sportelli per i pensionati e non solo, aperti in tutte le zone Acli della Granda e ha invitato i consiglieri a diffondere tra i loro conoscenti la possibilità, per i giovani, di svolgere, presso le Acli, il servizio civile volontario, che offre l’opportunità di fare un’esperienza formativa e lavorativa molto utile, inoltre garantisce una corsia preferenziale per le graduatorie dei concorsi pubblici.

Di seguito, Lingua ha ringraziato il sindaco di Sant’Albano Stura, Massimo Ravera, che ha sostenuto le spese di ristrutturazione del Circolo con il suo stipendio da primo cittadino; gli ha donato l’ultimo libro pubblicato dalle Acli cuneesi, sulla storia delle Acli di Bra, e ha ricordato come, per il suo gesto, sia stato invitato dal presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia, a partecipare al Congresso nazionale Acli dello scorso dicembre a Roma. Ravera ha ringraziato e si è detto contento di aver potuto conoscere meglio le Acli, con cui ha trovato grande sintonia di ideali.

Il consiglio è poi proseguito con un momento di preghiera e formazione preparato dal “Cantiere cultura e formazione” delle Acli provinciali, sul tema del Giubileo della speranza; molto apprezzata la relazione presentata dal consigliere Silvio Giubergia sul tema: “Articolare la speranza nel/del lavoro - Il Giubileo delle Acli”, realizzato con il contributo dell’Intelligenza artificiale.

A seguire si è svolta la presentazione, da parte della vice presidente provinciale, Mariangela Tallone, dell’iniziativa della mostra “Libera Azione”, realizzata in concomitanza con gli 80 anni della Liberazione, dall’associazione “Insieme” e dai “Cavalieri delle Langhe”, con la partecipazione attiva delle Acli provinciali, che hanno organizzato, tra gli eventi collaterali, la presentazione di quattro libri su personalità del mondo religioso e civile, che hanno dato un grande contributo durante la Resistenza. I testi saranno presentati al Museo Casa Galimberti di Cuneo alle ore 18: il 28 febbraio: Il prete dei ribelli, di Albino Morantini; il 14 marzo: “Resistenza Svelata” di Daniele La Corte; l’11 aprile: “Don Antonio Borsotto, Giusto di Israele” di Luca Lanave; il 29 aprile: “Tancredi Dotta Rosso, mio padre” di Margherita Dotta Rosso.

Sono poi intervenuti i consiglieri: Pietro Carluzzo, che ha illustrato l’attività del “Cantiere giovani”; il promotore sociale Piercarlo Favole di Bra, che ha raccontato l’attività da lui svolta nella Lilt della sua città e le possibili iniziative che le Acli possono promuovere con il “Cantiere sanità”, nel cui ambito è intervenuta anche la consigliera Luisa Brignone, per presentare un progetto che si cercherà di realizzare, sul tema della salute mentale e degli squilibri emotivi che giovani e meno giovani si trovano ad affrontare. Il segretario provinciale della Fap di Cuneo, Raffaele Fattoruso, ha parlato dell’attività svolta dai promotori sociali, in particolare per aiutare gli utenti nelle prenotazioni per visite ed esami medici; il presidente provinciale Us Acli, Attilio Degioanni, ha parlato dei prossimi congressi regionale e nazionale dell’Unione Sportiva e il presidente onorario delle Acli di Cuneo, Bruno Massa, ha presentato le proposte del Centro turistico Acli di Cuneo per partecipare al Giubileo e non solo.

La serata si è conclusa con un bel momento conviviale, in cui i consiglieri hanno potuto gustare le ottime pizze cotte nel forno a legna dallo stesso presidente Dompé, che con la sua simpatia e disponibilità ha saputo conquistare tutti i presenti.