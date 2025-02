Decreto Milleproroghe, Bergesio: "Soddisfatto per l'approvazione dell'Odg Lega su proroga Sugar tax"

“Sono soddisfatto per l’approvazione dell’Ordine del giorno della Lega al dl Milleproroghe, a mia prima firma, che impegna il governo a prorogare l’entrata in vigore della Sugar tax entro aprile-maggio, nel primo provvedimento utile, poiché poi entrerà in vigore il 1 luglio. La Sugar tax è una tassa che penalizza l’intero comparto e la mancata proroga danneggerebbe soprattutto le piccole e medie imprese aumentando la burocrazia e riducendo gli investimenti in innovazione. La tutela delle nostre aziende e della nostra economia sarà sempre tra le priorità della Lega”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura a Palazzo Madama e responsabile dell’omonimo dipartimento del partito.