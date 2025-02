Investi nel tuo futuro con la formazione professionale di eccellenza: dopo la terza media segui il tuo talento e scegli Afp

Afp offre un ambiente accogliente e stimolante, progettato per ispirare gli studenti a raggiungere il loro massimo potenziale. La nostra missione è fornire un'istruzione di qualità, preparando gli studenti per le sfide e le opportunità del mondo professionale. Le aule sono dotate di attrezzature all'avanguardia, offrendo un ambiente di apprendimento moderno e innovativo. Gli studenti sono supportati da professionisti esperti e tutor dedicati, pronti a guidarli attraverso il percorso educativo e a condividere la loro vasta esperienza.

Sei i percorsi di studio proposti, mirati a sviluppare competenze pratiche e specializzate:

Sede di Dronero

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF00600L

Diventa esperto nell’installazione e manutenzione di impianti elettrici, sia in ambito civile che industriale.

Un corso orientato al mondo della meccanica avanzata, un settore dinamico e in crescita.

Entrambi i percorsi permettono l’accesso al quarto anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione.

Sede di Cuneo

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF004001

Ideale per chi desidera diventare parrucchiere professionista. Il corso, dalla durata triennale, si concentra su taglio, acconciatura e colorazione. Dopo il terzo anno di Acconciatura è possibile frequentare il diploma abilitante in Tecnico dell’acconciatura.

Un percorso triennale che ti consente di sviluppare le competenze necessarie per diventare estetista, concentrandosi su trattamenti e tecniche per la cura del corpo. Al termine del triennio, otterrai la Qualifica regionale di operatore del benessere (profilo estetista), con la possibilità di proseguire il quarto anno per abilitarti alla professione.

Sede di Verzuolo

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF002009

Un percorso completo per chi vuole specializzarsi nella manutenzione e riparazione di componenti meccanici, elettromeccanici e pneumatici, includendo un focus sulle nuove tecnologie e i motori ibridi. Dopo il terzo anno, gli allievi possono affinare le loro skills attraverso il percorso di diploma in Tecnico riparatore dei veicoli a motore - Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici. Il nuovo iter formativo è abilitante per le sezioni meccatronica, carrozzeria e gommista.

Un corso che combina creatività e competenze tecniche per lavorare metalli e materiali, preparandoti al mondo dell’industria meccanica e manifatturiera. Al termine del triennio è possibile accedere al quarto anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione (sede Afp di Dronero).

Una formazione pratica per il successo professionale

Siamo consapevoli che il mondo del lavoro richiede non solo una solida base teorica, ma anche competenze pratiche che permettano di distinguersi e prosperare. La nostra scuola si impegna a fornire una formazione completa, unendo insegnamenti teorici a esperienze pratiche che prepareranno le classi in modo tangibile per il mondo professionale.

Confronto con i leader del settore

In Afp crediamo nel valore dell'ispirazione derivante dall'esperienza diretta. Abbiamo stretto collaborazioni con leader del settore che parteciperanno attivamente alla formazione delle nostre classi, offrendo la possibilità di confrontarsi con professionisti di successo, apprendendo direttamente dalle loro esperienze e mettendo in pratica quanto studiato nelle aule della nostra scuola.

Investi nel tuo futuro con una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi per aprire le porte a un mondo di opportunità professionali. La tua carriera di successo inizia con una base solida di conoscenze e competenze.

Per maggiori informazioni: https://www.afpdronero.it

Contatti

Centro di Cuneo - +39 0171 693760 - erica.laschi@afpdronero.it

- +39 0171 693760 - erica.laschi@afpdronero.it Centro di Verzuolo - +39 0175 86471 - lara.reineri@afpdronero.it

- +39 0175 86471 - lara.reineri@afpdronero.it Centro di Dronero - +39 0171 918027 alessandra.bonarelli@afpdronero.it

I corsi sono gratuiti, in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Regionali, Statali e dal FSE+ 2021/2027 e per il Sistema Duale dal PNRR (Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema Duale").