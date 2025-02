La Mezza maratona di Imperia torna più bella che mai, sul nuovo tratto di Ciclabile un percorso affascinante

Ci sono gare che si vincono con la costanza e altre in cui la chiave è saper cambiare ritmo al momento giusto. La Mezza Maratona Città di Imperia, in programma il 30 marzo 2025, sarà una di queste. Un percorso pianeggiante, e due giri lungo la nuova pista ciclabile che inaugurerà, come primo evento (salvo intoppi), il tratto di ciclopedonale dal Prino a Borgo San Moro.

Organizzata dal Club Marathon del presidente William Stua la gara fa parte del prestigioso circuito internazionale World Athletics Global Calendar.

“Siamo felici di annunciare il ritorno della Mezza Maratona -annuncia Stua - dopo la pausa causata dal Covid. Grazie all’apertura della nuova ciclabile, finalmente possiamo riprendere questa tradizione. Il percorso sarà completamente fruibile entro il 30 marzo, Siamo entusiasti di poter offrire una gara di qualità, in una cornice che la città merita”.

Ogni runner lo sa: partire forte può essere un’arma a doppio taglio, così come gestire con troppa prudenza rischia di far perdere secondi preziosi. Su un percorso lineare e veloce come quello di Imperia, la differenza la farà la capacità di variare il passo nel momento giusto, sfruttando le fasi di spinta e di recupero per mantenere alta l’efficienza di corsa.

Accanto alla mezza maratona, con partenza fissata alle 9.30, anche la 10 km, con lo stesso tracciato e la stessa partenza, ed offrirà un’opportunità per chi punta su distanze più brevi ma ugualmente impegnative per chi vuole mettersi alla prova e di godere del nuovo tratto di Ciclabile .

Le iscrizioni sono aperte: fino al 28 febbraio la quota è di 30 euro, poi salirà a 35 fino al 25 marzo e infine a 40 euro negli ultimi giorni disponibili. Il tracciato si snoda tra il mare e la pista ciclabile, regalando agli atleti uno scenario unico in cui spingere al massimo le proprie capacità.

A maggio, la corsa tornerà protagonista con una tre giorni, tra cui la cronoscalata Vasia-Monte Acquarone, la gara panoramica tra Aurigo e Poggialto e una 10 km vista mare, perfetta per chi ama la velocità pura.