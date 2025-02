Saluzzo: il 16 marzo si corre la prima Urban Trail

L’Atletica Saluzzo e l’A.S.D. Podistica Valle Varaita in collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni e il Comune di Saluzzo, organizzano domenica 16 marzo il 1° Urban Trail Saluzzo, corsa podistica competitiva di 14 km circa e circa 300 metri di dislivello positivo su strade e sentieri di Saluzzo, con partenza da piazza Cavour.

Correre nella storia? Anzi, entrarci! “Questo è lo spirito che ha animato il podista saluzzese Roberto Baudracco, anima e primo sostenitore di una gara che ancora, a Saluzzo, non c’era. Una Urban Trail da corrersi tra musei e giardini privati, vicoli e angoli mozzafiato. Ma non mancherà la competizione, con un percorso che farà davvero selezione per chi vorrà percorrerlo tutto d’un fiato.

Iscrizione sul sito irunning :www.irunning.it/events/saluzzourbantrail/

Pacco gara con maglia tecnica Runnek garantito ai primi 200 iscritti. Sono già circa 150 i partecipanti. Quota di iscrizione 20 euro fino alle 24 del 15 marzo; 25 euro il 16 marzo, giorno della gara.

Responsabile organizzativo:Roberto Baudracco tel: +39 3921546553

Mail: atleticasaluzzo@gmail.com