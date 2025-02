Volley maschile: Savigliano batte Asti ed accede alla final four del campionato territoriale Under 17

Domenica, ad Asti, il Volley Savigliano ha affrontato la formazione di casa in gara secca, per l’accesso alla final four del campionato territoriale Under 17.

I saviglianesi arrivano motivati e carichi, consapevoli che per portare a casa il risultato sarebbe necessaria una prestazione senza sbavature.

Perso il primo set ai vantaggi, nel secondo ricevono e difendono meglio, vincendo addirittura a 14. Da qui si è vista una squadra determinata a non mollare che ha saputo mantenere altra la concentrazione impedendo di fatto all'avversario di rientrare in partita.

“C’è grandissima soddisfazione da parte della società per il raggiungimento del primo obiettivo stagionale, la final four - riferisce la responsabile del settore giovanile Mirella Fiorito, che ha incitato i ragazzi durante la gara insieme al folto gruppo dei supporter biancoblu presenti.

Prossimo appuntamento domenica 16 ore 19,00 a Savigliano per la semifinale di andata contro il LabTravel Falegnameria Gmg.