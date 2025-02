Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì nella tana del S.Paolo

Nella sedicesima giornata - terza del girone di ritorno del campionato di Serie C il VBC Mondovì capolista allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba è atteso sabato alle ore 21 dalla trasferta nella sempre ostica palestra Vigone di Torino contro il S. Paolo allenato da Paolo Lopiccolo.

In classifica generale, dopo quindici giornate, i monregalesi, che arrivano dal convincente successo casalingo per 3-0 ottenuto contro il Boves, sono in testa con 40 punti, a +3 sul Lasalliano Torino secondo, a + 4 sull’ Acqui terzo, a +8 sul Verbania quarto ed a +9 sull’ Arti Volley Collegno quinto. Il S. Paolo, invece, arriva dalla sconfitta per 3-2 in casa del Chieri ed ora si trova al sesto posto a quota 26 punti, frutto di 8 vittorie e 7 sconfitte.

“Siamo attesi da una trasferta molto impegnativa e ricca di difficoltà – avverte coach Massimo Bovolo – sia perché il S. Paolo, che attualmente è sesto, è una squadra di livello tecnico decisamente buono sia perché non è mai facile giocare nella loro palestra. Sabato scorso contro il Boves siamo partiti molto contratti, poi, vinto il primo set, ci siamo sciolti e siamo cresciuti, dominando con autorevolezza le altre due frazioni. Sabato a Torino dovremo essere bravi a spingere sull’ acceleratore sin dall’ inizio per mettere loro pressione e togliere loro certezze, giocando in modo ordinato e lucido. Sarà molto importante riuscire a focalizzare i nostri pensieri solo ed esclusivamente sulla gara, affrontando la partita con umiltà onde poter prevenire e risolvere al meglio le difficoltà che sicuramente si presenteranno. Dai ragazzi mi aspetto una prova di spessore, che possa confermare le buone prestazioni sino ad ora offerte in questo campionato: anche se sappiamo bene che non ci sarà alcunchè di scontato, il nostro obbiettivo è quello conquistare i 3 punti in palio per continuare il nostro cammino in testa alla classifica.”