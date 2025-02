Bra, al Cinema multisala Vittoria arriva il film “Anywhere Anytime”

Anywhere Anytime, opera prima del regista torinese di origine iraniana Milad Tangshir, interamente girato a Torino, arriva al Cinema Vittoria di Bra.

L’evento, in programma martedì 18 febbraio, alle ore 21, è realizzato in collaborazione con la sezione torinese dell’Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai (Aiace) e per l’occasione saranno presenti in sala il regista e la cooperativa Alice. Ingresso al costo di 5 euro.

La pellicola è stata in concorso alla 39ª Settimana Internazionale della Critica, che si è svolta nel 2024, parallelamente alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Scritto dal regista insieme ai torinesi Daniele Gaglianone e Andrea Giaime Alonge, Anywhere Anytime è prodotto da Young Films, Vivo film, Rai Cinema e realizzato con il contributo del PR FESR Piemonte 2021 - 2027 - Bando “Piemonte Film Fund”.

Protagonista della storia è Issa, un giovane immigrato irregolare di 18 anni interpretato da Ibrahima Sambou, attore non professionista, come il resto del cast. Il ragazzo trova un impiego come rider, ma viene derubato della sua bicicletta già il primo giorno di lavoro.

Da Porta Palazzo alla periferia di Barriera di Milano, Issa è costretto ad una lunga ricerca nel tentativo di ritrovare il suo mezzo di trasporto, simulacro di sogni e di libertà, di progetti e di speranze per il futuro, ma soprattutto di dignità.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.