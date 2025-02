Dati sulla puntualità ferroviaria: "Leggeri miglioramenti per la linea Alba-Ciriè"

Si è svolto ieri pomeriggio il secondo incontro programmatico tra i pendolari piemontesi e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia Piemonte e Agenzia della Mobilità, con l'obiettivo di discutere le criticità e le possibili soluzioni per le linee ferroviarie regionali. Presenti i dirigenti piemontesi di RFI, Trenitalia e dell'Agenzia della Mobilità.

Durante l'incontro sono stati presentati i dati sulla puntualità delle linee ferroviarie a livello regionale. Fulvio Bellora, referente locale del Coordinamento mobilità integrata e sostenibile (Comis), ha commentato i numeri evidenziando come "si sia registrato un lieve miglioramento per le linee SFM4 e SFM7, che dovrebbero stabilizzarsi ulteriormente a partire dalla prossima primavera". Ha aggiunto che "l'eliminazione delle limitazioni sul tratto a monte tra Ciriè e Germagnano permetterà l'introduzione in servizio dei treni più moderni, modello Rock, che potranno percorrere l'intero tragitto".

Permane invece una situazione instabile sulla linea Torino-Savona, dove, secondo Bellora, "la mancanza di disponibilità di un binario tra San Giuseppe di Cairo e Savona continua a causare alcuni ritardi". Il confronto tra le parti proseguirà a marzo, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio e ridurre i disagi per i pendolari.