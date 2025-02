Ferrero, il fatturato di gruppo sale a 18,4 miliardi (+8,9%). Nell'ultimo esercizio investimenti per 958 milioni, in crescita del 18%

Il Gruppo Ferrero, attraverso la sua holding Ferrero International S.A., ha approvato il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2023/2024, chiusosi il 31 agosto 2024. Il Gruppo ha chiuso l’esercizio con un fatturato consolidato di 18,4 miliardi di euro, in aumento dell’8,9% rispetto al fatturato dell’anno precedente, proseguendo la strategia di crescita guidata dal Presidente Esecutivo, Giovanni Ferrero, ed eseguita dal CEO Lapo Civiletti.

L’anno finanziario 2023/2024 è stato ancora una volta caratterizzato da un contesto economico difficile con prezzi delle materie prime volatili e continue pressioni inflazionistiche. Nonostante questo, il Gruppo Ferrero ha continuato la sua forte crescita grazie alla resilienza dei suoi dipendenti, dei suoi marchi e del suo modello di business. Ferrero mantiene la sua presenza globale, con 37 stabilimenti produttivi chiudendo l'anno finanziario con una forza lavoro globale che ha raggiunto 47.517 dipendenti al 31 agosto 2024.

Daniel Martinez Carretero, Chief Financial Officer del Gruppo Ferrero ha affermato: “Siamo lieti di poter raccontare un altro anno di crescita per il Gruppo, nonostante le continue turbolenze che l’industria sta affrontando. Anche se il contesto economico rimane complesso, i nostri marchi e prodotti continuano a ottenere ottimi risultati. Ciò testimonia il modo in cui continuiamo ad innovare nostri prodotti per soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri consumatori. Per stimolare questa innovazione e aumentare le nostre capacità produttive, quest’anno finanziario ha visto un aumento degli investimenti in conto capitale del 18% rispetto al periodo precedente”.

La continua innovazione dei prodotti del Gruppo, in particolare dei gelati e dei biscotti, ha consentito un’ulteriore espansione in tutte le categorie. I punti salienti dell'anno finanziario 2023/2024 includono:

il lancio di NUTELLA Ice Cream, il primo gelato confezionato a marchio Nutella, che ha guidato la crescita della categoria dei gelati;

l’ulteriore espansione nella categoria dei biscotti, con il lancio di Kinderini in mercati chiave

Il successo del lancio dei marchi Eat Natural e FULFIL in ulteriori mercati europei, illustrando come il Gruppo stia soddisfacendo le mutevoli tendenze dei consumatori e la crescita della categoria better- for-you.

Al fine di supportare l’espansione geografica e del portafoglio, il Gruppo sta lavorando duramente per aumentare la propria capacità produttiva. Tra le principali novità:

l’apertura del primo impianto di lavorazione del cioccolato del Gruppo negli Stati Uniti. Il nuovo stabilimento di circa 70.000 piedi quadrati a Bloomington, Illinois, produce cioccolato per i marchi leader di Ferrero nel Nord America, tra cui Kinder, Ferrero Rocher, Butterfinger e CRUNCH, e ospita un nuovo impianto di produzione di Kinder Bueno;

l’ammodernamento del nostro impianto produttivo di Stadtallendorf;

il potenziamento della nostra capacità di approvvigionamento e lavorazione delle nocciole in Cile.

La strategia di crescita a lungo termine del Gruppo continua a essere guidata dal nostro impegno per la sostenibilità e per avere un impatto positivo lungo tutta la catena del valore.