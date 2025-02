Il Comitato Clavesana dice no manifesterà a Cuneo contro il progetto del deposito rifiuti pericolosi

Il Comitato Clavesana dice No al deposito di stoccaggio rifiuti pericolosi si prepara a manifestare sotto il Palazzo della Provincia di Cuneo.

Giovedì 20 febbraio alle 7.30 dalla piazza del Comune alla porta della Langa partiranno due pullman con direzione capoluogo per portare i sostenitori del Comitato a manifestare pacificamente il loro dissenso al progetto.

"La data- spiegano gli organizzatori - non è scelta casualmente perché proprio nella mattinata del 20 febbraio si terrà in Provincia la seconda Conferenza dei Servizi che avrà lo scopo di decidere in merito all'accoglimento o meno della richiesta di ampliamento attività e di nuova attività fatta dalla ditta Cement srl".

Il programma prevede il ritrovo a Clavesana, nella pizza davanti al comune, alle ore 7.15 con partenza con il bus (gratuito) alla volta di Cuneo alle 7.30; alle 8.15 circa avrà inizio la manifestazione sotto il palazzo della Provincia ( portici di corso Nizza). Alle ore 13 il bus riporterà i partecipanti a Clavesana dove, alle ore 13.45, sarà organizzato un buffet gratuito nei locali di Cantina Clavesana.

Il comitato Clavesana dice no invita tutti i cittadini di Clavesana e dei comuni limitrofi a partecipare alla manifestazione pacifica per ribadire il dissenso a un'opera che riteniamo contraria ai valori del nostro territorio.

Il trasporto in bus e il buffet saranno offerti da Chris Bangle Associates e Cantina Clavesana.

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0173790451 o scrivere a clavesanadiceno@gmail.com