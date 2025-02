Mercoledì 19 febbraio inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo: lectio magistralis del prof. Roberto Danovaro

Mercoledì febbraio alle ore 11:15, presso la Sala Rossa dell’Agenzia di Pollenzo, si svolge la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024-25.

Aprirà la cerimonia la relazione del Rettore prof. Nicola Perullo, cui fa seguito l’intervento dell’ospite d’onore, Roberto Danovaro, Presidente della Fondazione Patto con il Mare per la Terra e professore dell’Università Politecnica delle Marche, con la la Lectio Magistralis dal titolo: “Un Mare, Una Terra, Un Pianeta”. La mattinata si chiude con la relazione conclusiva del Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche Carlo Petrini.

Roberto Danovaro

Roberto Danovaro è professore di Ecologia, Restauro Ecosistemi Marini e Sostenibilità ambientale presso l’Università Politecnica delle Marche.

Dal 2013 al 2022 è stato Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia Ecologia e Biotecnologie Marine, e in precedenza Presidente della Società Italiana di Ecologia, dell’Associazione Italiana di Oceanografia e Limnologia e della European Federation of Scientific Societies.

È membro dell’Accademia Europea delle Scienze e della EU Academy of Sciences.

Scienziato ed esploratore, ha condotto spedizioni in tutti gli oceani, dall’Antartide all’Atlantico, dall’Oceano Indiano al Pacifico, al Mediterraneo e al Mar Nero.

Svolge ricerche con un approccio interdisciplinare volte a comprendere l’impatto del cambiamento climatico globale su biodiversità e funzionamento degli oceani.

Autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche e diversi libri, ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali , tra cui l’ENI Award per la Protezione dell’Ambiente, il BMC Biology Prize, la Medaglia d’Oro dell’Istituto Oceanografico di Monaco e il Premio Motumundi.

È stato riconosciuto da ExpertScape come il più autorevole esperto mondiale su Mari e Oceani nel decennio 2010-2020.