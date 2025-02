Roma, ancora poliziotti accerchiati al Quarticciolo: 19 persone fermate

(Adnkronos) -

Ancora poliziotti accerchiati al Quarticciolo a Roma. E' successo mercoledì sera, intorno alle 22, nello stesso quartiere dove la mattina una sorte identica era toccata ai carabinieri, lì per una operazione antidroga. Tutto è iniziato quando una volante della Questura ha fermato in via Palmiro Togliatti, una Toyota Aygo che, per evitare il controllo, ha imboccato il senso di marcia opposto. Bloccato grazie all'intervento di un'altra pattuglia, lo straniero che era alla guida è stato fermato in via Ostuni. Pochi istanti circa 20 persone, tutte extracomunitarie, hanno accerchiato gli equipaggi, riuscendo a far guadagnare la fuga all’uomo.

Da lì un nuovo blitz in via Ostuni: 10 volanti e un contingente della forza pubblica hanno fermato 19 persone, tra le quali anche l'uomo alla guida dell'auto, poi rintracciato. Tutti extracomunitari, sono stati accompagnati all’ufficio immigrazione, dove sono in corso approfondimenti per valutarne una eventuale espulsione dal territorio nazionale. Ai tre arrestati è stata contestata la resistenza a pubblico ufficiale. Per un quarto, invece, è scattata la denuncia per possesso di oggetti atti a offendere.

Lunedì invece alcuni poliziotti erano stati accerchiati da un gruppo di spacciatori stranieri.