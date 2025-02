Sanremo 2025, Morgan: "Cantanti insopportabili, zero originalità e ironia"

(Adnkronos) -

Morgan non le manda di certo a dire. La sua storia su Instagram, contro Sanremo 2025, non salva praticamente niente e nessuno: “Mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità. Le canzoni una più orrenda dell'altra, musicalmente vuote inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti. Mia figlia di quattro anni, che strimpella al toy piano, a confronto di Sanremo è Stockhausen”.

Ma una cosa la salva: “L'unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran Duran”, scrive Morgan. La band guidata da Simon Le Bon salirà sul palco dell’Ariston questa sera, terza serata del festival.