Sci alpino: gigante di Saalbach amaro per Marta Bassino, out nella prima manche

Gigante di Saalbach amaro per Marta Bassino che, nella penultima gara dei mondiali in terra austriaca, esce di scena nella prima manche.

Marta, al via con il pettorale 13, scivola in prossimità di una curva, travolge la porta e termina contro le reti di recinzione facendo calare anzitempo il sipario sulla sua prova. Manche da dimenticare, purtroppo, così come accaduto a Sofia Goggia, anche lei out dopo un errore.

Vola, invece, Federica Brignone, davanti a tutte a metà gara con il tempo di 1:10.44.

Segue, a 67 centesimi, Alice Robinson. In terza posizione Paula Moltzan (+1.24). Poi Lara Gut-Behrami (+1.40), Sara Hector (+1.43) e Thea Louise Stjernesund (+1.78).

Fuori dalle 30 l'altra azzurra Lara Della Mea, che chiude ad oltre cinque secondi da Brignone.

Alle 13,15 via alla seconda frazione.