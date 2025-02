A Padova i campionati italiani indoor di prove multiple: riflettori su Cerrato, Mellano e Demichelis dell'Atletica Fossano '75

Sabato 15 e domenica 16 febbraio al Palaindoor di Padova vanno in scena i campionati italiani indoor di prove multiple con in palio i titoli assoluti, promesse, juniores e allievi di pentathlon ed eptathlon.

Al maschile, nella prova assoluta saranno riflettori sui portacolori dell’Atl. Fossano ’75 campioni italiani di società 2024 di prove multiple: Andrea Cerrato, Lorenzo Mellano e Simone Demichelis. Tra i loro avversari anche il primatista italiano Dario Dester all’esordio stagionale. In gara anche Riccardo Nicola (Zegna).

Nella prova juniores sarà invece impegnato Gabriele Novara (Vittorio Alfieri Asti) mentre nel pentathlon allievi da seguire Daniele Fornasiero (Futuratletica Piemonte), Damiano Bulgari (Atl. Strambino), Lorenzo Costa (Sisport).

Al femminile, nella prova assoluta saranno in gara Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75) e Annalisa Pastore (Futuratletica Piemonte), quest’ultima in gara anche per il titolo u23. Nella prova juniores ai nastri di partenza ci sarà Sofia Dulla (Safaletica Piemonte).