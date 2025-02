Al Cine Ferrini di Caraglio "Il mio giardino persiano"

Sabato 15 febbraio alle ore 21 e domenica 16 febbraio alle ore 16 e 20.30, al Cineferrini di Caraglio verrà proiettato il film "Il mio giardino persiano" (Keyke Mahboobe Man), una pellicola presentata in concorso alla Berlinale.

Diretto da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, il film racconta la storia di Mahin, una settantenne vedova che vive a Teheran in una grande casa con giardino. Dopo la partenza della figlia, Mahin, stanca della solitudine, si apre alla possibilità di una nuova connessione umana, invitando Faramarz, un anziano tassista ex soldato, a trascorrere una serata insieme. L'incontro, nato da un'iniziale ricerca di compagnia, si trasformerà in un'esperienza che cambierà le loro vite.

"Il mio giardino persiano" offre uno spaccato delle contraddizioni della società iraniana, ma è anche una storia d'amore e di coraggio, che esplora temi universali come la solitudine, l'incontro umano e la ricerca di felicità anche nelle fasi avanzate della vita.

Il costo dell'ingresso è di 6,50 euro per l'intero e 5,50 euro per il ridotto. E' inoltre possibile usufruire dell'abbonamento 10 ingressi.