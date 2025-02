Autismo Help ripropone la sfida dell’inclusività alle scuole della provincia di Cuneo

Dopo il grande successo dello scorso anno con la partecipazione di una ventina di istituti scolastici provenienti da ogni angolo della Granda, Autismo Help torna a proporre l’iniziativa “Un Mosaico di Classe!” con una nuova ed avvincente sfida di creatività e inclusività rivolta ai bambini e agli insegnati delle scuole dell’Infanzia e della Primaria della provincia di Cuneo.

Anche per l’edizione 2025, l’attività proposta è la conclusione di un percorso di sensibilizzazione promosso dall’associazione (che da ormai 25 anni si occupa della tutela delle persone con autismo e delle loro famiglie) e raccontato nel libretto illustrato dal titolo “Amici Speciali - quando la buona scuola supera le barriere della diversità”: una storia semplice, ma che parla al cuore e invita a riflettere sulla tematica dell’inclusione. Le copie del libretto con la storia di “Amici Speciali” (attualmente disponibile anche in formato DVD audio-video) sono completamente gratuite per le scuole che ne fanno richiesta e che hanno dunque il desiderio di mettersi in gioco, affrontando in classe una tematica molto delicata, quella dell’inclusione sociale nel rispetto della diversità propria di ogni individuo. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Centro di Servizio Società Solidale di Cuneo, con la collaborazione di Asl CN1 e C.A.S.A. (Centro Autismo e Sindrome di Asperger) di Mondovì ed è stato approvato dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca). Le scuole, gli insegnanti e i genitori che fossero interessati ad avere maggiori informazioni al riguardo, possono inviare un messaggio WhatsApp al numero 334.7378594 o una e-mail all’indirizzo segreteria@autismohelp.it .

“Visto il riscontro della passata edizione e su precisa richiesta di molti insegnanti, abbiamo deciso di proporre anche quest’anno questa iniziativa nata alcuni anni fa, osservando, da mamma l’esperienza nella scuola materna di mio figlio – spiega Erica Marabotto, vice-presidente di Autismo Help e autrice del progetto. - I pensieri, le ansie e le preoccupazioni legati alle difficoltà che maestri e coetanei avrebbero potuto avere interagendo con mio figlio ha fatto nascere in me la volontà di far qualcosa di concreto per “semplificare” in qualche modo la vita degli insegnanti e per spiegare ai coetanei, il “perchè” e il “come” ci si relaziona con il loro compagno speciale”.

Quest’anno, i bambini e i ragazzi delle scuole che aderiranno saranno chiamati a realizzare il loro mosaico in cui rappresentare il proprio “gioco dell’amicizia” perchè il gioco è la forma di interazione tra le persone che più di ogni altra è in grado di valorizzare le capacità, i talenti e le caratteristiche che rendono unica e speciale ogni persona. Il progetto vivrà la sua seconda fase nelle prossime settimane quando verrà allestita una mostra aperta al pubblico nella quale verranno esposti gli elaborati ammessi a cui seguirà la cerimonia di premiazione alla quale saranno invitati tutti i partecipanti all’iniziativa.