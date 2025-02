Cuneo, tornano a far discutere le nuove tariffe dei parcheggi: "Blu e bianchi in egual misura? Verifichiamolo"

“A seguito di nostra interrogazione – interviene Franco Civallero, capo gruppo Forza Italia - sull’argomento la Giunta a trazione PD ha risposto che i contributi ottenuti dal rincaro dei parcheggi e dall’estensione delle zone blu, servono a consentire agevolazioni sul trasporto pubblico locale”.

Chiariamo che le risorse incamerate dai parcheggi per la propria condizione di servizio delegato dallo Stato (la concessione sull’uso del territorio che appartiene ai cittadini), è messo in atto solo per contenere e circoscrivere la circolazione veicolare nelle aree urbane a fini ambientali (riduzione dell’inquinamento) ed a fini di tutela del patrimonio artistico. Al contrario, non per agevolazioni sul trasporto pubblico locale se non prettamente reso efficiente, meno inquinante. Vengono segnalati numerosi passaggi dei bus semivuoto.

“Riteniamo – sottolinea Civallero – necessario e opportuno un approfondimento sull’esistenza di parcheggi 'bianchi' in egual misura rispetto a quelli a pagamento, sugli introiti realizzati e la somma trattenuta dalla concessionaria, l’ammontare destinato alla costruzione di parcheggi interrati”.

“Resta forte – conclude il consigliere – la necessità di pass gratuiti per residenti ed imprenditori insistenti nelle aree soggette all’ampliamento dei parcheggi a pagamento”.